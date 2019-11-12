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AK Parti'de ''ikinci istifa dalgası'' başladı ! İstifalar art arda geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra AK Parti'de ikinci 'istifa dalgası' başladı. Kandemir'in istifası sonrası Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

AK Parti'de ''ikinci istifa dalgası'' başladı ! İstifalar art arda geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra AK Parti'de ikinci 'istifa dalgası' başladı. Kandemir'in istifası sonrası Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

12 Kasım 2019 Salı 07:29
AK Parti'de ''ikinci istifa dalgası'' başladı ! İstifalar art arda geldi

Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

Amasya İl Başkanı olarak görevinin dördüncü yılını dolduran Ünek, yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlaması sebebiyle göreve talip olanların önünü açmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. 

Recep Tayyip Erdoğan’a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

METAL YORGUNLUĞU AŞILMADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında "Yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor" demişti.

Ardından AK Parti, Erdoğan'ın söylediği ‘metal yorgunluğu’ gerekçesiyle belediye başkanlarını istifa ettirdi.

Erkan Kandemir'in açıklamasından sonra gelen istifalar AK Parti'de ikinci bir istifa dalgasının işareti olarak yorumlanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiIstifaAkp
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