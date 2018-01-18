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AK Parti'de Flaş Atamalar: 3 İlin Yeni Başkanı Belli Oldu

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada Diyarbakır, Samsun ve Bolu İl Başkanlarının atamalarının yapıldığını duyurdu.

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AK Parti'de Flaş Atamalar: 3 İlin Yeni Başkanı Belli Oldu

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada Diyarbakır, Samsun ve Bolu İl Başkanlarının atamalarının yapıldığını duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 22:14
AK Parti'de Flaş Atamalar: 3 İlin Yeni Başkanı Belli Oldu

AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantı sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına ait atamaların yapıldığını bildirdi.

Parti Teşkilatından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinde bulunan hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman'ın, Diyarbakır İl Başkanlığına Süleyman Serdar Budak'ın, Bolu İl Başkanlığına da Nurettin Doğanay'ın atamalarının yapıldığını açıkladı.

Ataş paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Bolu İl Başkanlığı'na yeniden Nurettin Doğanay atanmıştır. Bolu’muza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim. "

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Diyarbakır İl Başkanlığı'na Süleyman Serdar Budak atanmıştır. Diyarbakır’ımıza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim. "

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Samsun İl Başkanlığı'na Hakan Karaduman atanmıştır. Samsun’umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim."

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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