AK Parti'de deprem ! 800 kişi istifa etti!

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı.

'İTTİFAKIMIZ DAHA BÜYÜYOR'

Sandal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Gümüşpala ve Emek mahallelerinden Adalet ve Kalkınma Parti’si üyesi 800 vatandaşımız partilerinden istifa ederek bizi destekleme kararı aldı.

Bayraklı’da ittifakımız her geçen daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Saygıdeğer hemşerilerim; aramıza hoş geldiniz! Sevgiyle, hoşgörüyle, barışla, dayanışmayla birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz!