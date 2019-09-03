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AK Parti'de ''Davutoğlu'' istifaları peş peşe geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 milletvekilinin AK Parti'den ihracının istenmesinin ardından eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz ile İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesi Fatma Yavuz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti'de ''Davutoğlu'' istifaları peş peşe geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 milletvekilinin AK Parti'den ihracının istenmesinin ardından eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz ile İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesi Fatma Yavuz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

03 Eylül 2019 Salı 15:45
AK Parti'de ''Davutoğlu'' istifaları peş peşe geldi

AK Parti 25. dönem Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının ihraç edilmelerine tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Facebook hesabından bir açıklama yapan Talha Erol Durmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kısa da olsa bir dönem milletvekilliğini yaptığım, kuruluşundan beri yapmış olduğu hayırlı işlerle iftihar ettiğim ve destek verdiğim, sevincinde sevindiğim, üzüntüsünde üzüldüğüm, milletin kendi özünden oluşan ve gözünden esirgediği AK PARTİ'den; Bir dönem Genel Başkanlık ve 3 yıla yakın Başbakanlık yapmış olan Sayın Prof Dr Ahmet DAVUTOĞLU'nun ve yol arkadaşlarının ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedilmesi gerekçesiyle organik ve duygusal bağımı keserek istifa etmiş bulunuyorum.Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yavuz da Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Yavuz, “Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti'den istifa ediyorum” dedi ve e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliği iptal başvurusu ekranını paylaştı.

BABACAN DA İSTİFA ETMİŞTİ
Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmiş, kararını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin detayları da kamuoyu ile paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

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ak parti davutoğlu istifaları peş peşe geldi
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