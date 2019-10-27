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AK Parti'de bir tepki istifası daha!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarına başladığından bu yana AK Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

AK Parti'de bir tepki istifası daha!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarına başladığından bu yana AK Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

27 Ekim 2019 Pazar 13:45
AK Parti'de bir tepki istifası daha!

AK Parti'de istifalar yaşanmaya devam ediyor. Yen parti girişimleri ile sarsılan iktidar partisinde, eski milletvekilleri ve eski bakanların yanında teşkilatlarda da istifalar yaşanıyor. 

AK Parti Çanakkale merkez ilçe yöneticilerinden Yiğit Akkoyun, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akkoyun sosyal medya hesabından istifasını şu cümlelerle duyurdu: 

"Dostlarımın Bilgisine; 

Eğitim hayatımın hemen ardından 2015 yılından bugüne kadar aktif olarak AK Parti Merkez ilçede bana verilmiş olan görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Görev yaptığım süre zarfında birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan, başkanlarımızdan, yeri geldiğinde abi dediğim, baba dediğim insanlardan, ablalarımdan, tüm teşkilatımızdan ve oturup tek bir çay içmişliğim bile olan herkesten helallik ister ve bana verilen görevin sonuna geldiğimi bildirmek isterim. 

Siyasi hayatımı, heyecanımı ve enerjimi farklı bir yolda devam ettireceğimi bildirir, benim için, geride bıraktığım arkadaşlarım için ve en eiönemlisi ÜLKEMİZ için en hayırlısı olmasını temenni ederim. 

Selam ve Dua ile…"

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ak parti tepki istifası daha
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