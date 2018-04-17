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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)

4 liderden de bugün erken seçim konusunda önemli açıklamalar geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının açıklamaları haberimizde.

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)

4 liderden de bugün erken seçim konusunda önemli açıklamalar geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının açıklamaları haberimizde.

17 Nisan 2018 Salı 14:30
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)

Erken seçim tartışmaları devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından parti liderlerinden de erken seçim hakkında yorumlar geldi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2019'u beklenmesi mümkün değildir. Zamanında yapılması talepleri doğal bir haktır, Sayın Cumhurbaşkanını temennisi de farklı değil, ancak önümüzde görülen, siyasi sıkıntılar, bulunmaktadır, dolayısıyla erkene alınması zorunlu görünmektedir. MHP takdiri ve tercihi seçimlerin erkene alınmasıdır. Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur."

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada erken seçim çağrısına, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" şeklinde cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

KemalKılıçdaroğlu ise erken seçim tartışmalarına şu sözlerle dahil oldu:

"Oy verme kardeşim. Sana söz verip tutmayan partiye oy verme. Biliyorum şimdi seçim atmosferine girdik. Daha süre dolmadı erken seçime gidiyoruz, "oy verin bunu yapacağız…" Yine sizi kandırmaya çalışacaklar. O nedenle aldanmayın. Nasırına basılmış gibi bağırmış… ‘Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış’ diye. Evet tapusuz yerlere tapu dağıtacağım. 50 yıldır orada oturuyorsa anasının ak sütü gibi oraya vereceğim."

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son dakika açıklamasında erken seçim ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.04.2018 14:37
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