AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın duyurduğu AK Parti 18. yıl marşını, AK Parti resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Haydi daha ileri! Hizmet bekliyor millet. Tarihe sözümüz var. Gelecek Bizim Elbet” başlıkları yer aldı.
Haydi daha ileri!— AK Parti (@Akparti) August 22, 2019
Hizmet bekliyor millet,
Tarihe sözümüz var#GelecekBizimElbet pic.twitter.com/5tDcoVKcYf
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