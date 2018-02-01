Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Görevi Hakkında Bomba İddia !

Gçetiğimiz gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşme ile ilgili bpmba bir iddia ortaya atıldı.

Milli Gazete Yazarı Adnan Öksüz bugün kaleme aldığı yazısında bu kritik görüşme ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Öksüz yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Beştepe’de neden görüştü? Konuşulan şu; önümüzdeki mahalli seçimlerde Başbakan Binali Yıldırım İstanbul’dan, Ahmet Davutoğlu da başkent Ankara’dan belediye başkan adayı gösterilecek… Olur mu? Bekleyip göreceğiz. "

22 Ocak'ta Görüşmüşlerdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Küllisyesinde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin geçtigimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve ikili arasında bu toplantının yaklaşık olarak üç saat sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Davutoğlu'nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye'deki gelişmeleri, Zeytin Dalı Harekatını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri ifade edildi.

Eski Danışman Külliyeye Gidecek Demişti

12 Ağustos günü Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı ve ünlü yazar Atılgan Bayar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve Ahmet Davutoğlu'na yeni bir görev verileceğini söylenmişti. Bayar yaptığı açıklamada "Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum" demişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara