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Ahmet Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'da düzenlenen programla kuracağı partinin yol haritasını açıkladı. Yeni hareketin doğru temelde ve en kapsamlı şekilde yapılması için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Davutoğlu, "İlk isteğimiz korku duvarını aşmak, ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak" dedi.

Ahmet Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'da düzenlenen programla kuracağı partinin yol haritasını açıkladı. Yeni hareketin doğru temelde ve en kapsamlı şekilde yapılması için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Davutoğlu, "İlk isteğimiz korku duvarını aşmak, ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 23:46
Ahmet Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa’da düzenlenen ‘Manisa Dostları Platformu’ toplantısında konuştu. Türkiye’de bir korku ikliminin yaratıldığını ifade eden Davutoğlu, “Öyle bir korku iklimi var ki bazı yakın dostlarımız bile ‘söylediğiniz doğru ama bizi bir müddet mazur görseniz’ diyor. İleride tarih bizi mazur görecek mi? İlk isteğimiz bu korku duvarını aşmak, ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak. Tüzüğümüz her kesimden vatandaşımızı kapsayacak” dedi.

“İHRAÇ YAZISINDAKİ TÜRKÇE BOZUKLUKLARI…”

Partiden ihraç edilme sürecine de değinen Davutoğlu, “İhraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildik. Arkadaşlarımızın hepsinin yüreği acıdı. Beni daha fazla üzen iktidarda uzun yıllardır kalmış bir partinin o gönderdiği ihraç yazısındaki Türkçe bozukluklukları. İşte biz bunların yaşanmaması için partiyi kurumsallaştırmaya çalıştık. Şu andan itibaren bizi AK Parti'nin yanlışları değil, yeni kuracağımız yolun doğruları ilgilendiriyor. Yeni hareketin doğru temelde ve en kapsamlı şekilde yapılması için görüşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN MEKTUBUNU ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu da ağır bir dille eleştiren Davutoğlu, “Bu mektup misliyle ABD’ye iade edilmeli ve devlet kaydından çıkarılmalıdır. Hiçbir şey bu mektubun devlet arşivinde olmasını meşru gösteremez. Bu operasyon Trump’a ders vermek için değil Türkiye’nin kaygıları için yapılmıştır. ABD’ye başvuruda bulunularak bu mektubun geri çekilmesi istenmelidir” dedi.

“YÜREĞİ OLAN KARŞIMIZA ÇIKSIN”

Kendisini eleştiriler AKP’lilere de çağrıda bulunan Davutoğlu, “Bir grup, o dönemdeki AK Parti'nin başarılarını bir yere yazarken tüm başarısızlıklar da bize yazıyor, bir başka grup ise ‘AK Parti’yi eleştiriyoruz’ deyip bizi eleştiriyor. Ben buradan iki gruba da sesleniyorum, biz hür ve özgür platformda konuşmaya hazırız, yorumcular bizi konuşuyorlar ama bizim her şeyi konuşacak yüreğimiz var. Yüreği olan karşımıza çıksın” dedi.

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ahmet davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı
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