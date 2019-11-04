Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100088
ALTIN
277.771
DOLAR
5.7223
STERLIN
7.3914
EURO
6.3831
Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki dikkat çeken isimler! İşte 70 kişilik liste...

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kurulunu belirledi. Listede CHP'li İlhan Özkes ile eski BDP milletvekili Ufuk Uras da var.

Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki dikkat çeken isimler! İşte 70 kişilik liste...

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kurulunu belirledi. Listede CHP'li İlhan Özkes ile eski BDP milletvekili Ufuk Uras da var.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:36
Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki dikkat çeken isimler! İşte 70 kişilik liste...

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Ahmet Davutoğlu, bu ay sonunda yeni partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek. Davutoğlu’nun genel başkan olacağı yeni partinin kurucu yönetiminde kimlerin yer alacağı büyük oranda netleşti. Yaklaşık 70 kişinin yer aldığı kurucu listesinde 15 ismin kadın olduğu belirtildi.

Ahmet Davutoğlu’nun vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları kurucular kuruluna taşıdı.

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre kurucular kurulu listesinde yer alan bazı isimler şöyle: “Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Kemal Atmaca, Ahmet Akçay, Abdullah Yeşil, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Hacı Bilal Aslan, Namık Ergün, Hüseyin Gürsoy, Yavuz Cengiz, Diyadin Uçar, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci, Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, İrfan Karataş, Ahmet Çelik, Yavuz Bayraktar, Namık Ergün, İhsan Özkes, Cihan Öztunç, Sedat Çakıroğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Yeşim Karadağ, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat, Aydın Altaç, Timuçin Oğuz, Seyfettin Bilen, Mehmet Ali Pulcu, Cesim Gökçe, Rumi Bekiroğlu, İslam Meral, Yılmaz Erten, Osman Sert, Fırat Özkan, Yavuz Değirmenci, Aynur Algül, Recep Nişancı, Cemile Bayraktar, Tarık Güneş, Abdurrahman Dimez.”

KPSSCAFE.COM.TR

Yeni Akit

Anahtar Kelimeler:
ahmet davutoğlu nun ekibindeki dikkat çeken isimler işte kişilik liste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHPli Öztrak'tan Soylu'ya: Seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyette
CHPli Öztrak'tan Soylu'ya: Seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyette
Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' yanıtı: Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye
Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' yanıtı: Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye
Bakan Süleyman Soylu: Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?
Bakan Süleyman Soylu: Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim