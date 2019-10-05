Agari Ücretlileri Sevindirecek Kanun Teklifi!

TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Sözcüsü Ünal Demirtaş, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlarla, bu artış karşısında zor duruma düşen asgari ücretleri ve emeklileri rahatlatacak kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazdaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini teklif eden Ünal Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’e de zamlarla ilgili soru önergesi verdi.

CHP’li Demirtaş, ”Enerji politikalarındaki yanlışlıklar düzeltilmediği sürece, vatandaş mağdur olmaya devam edecek” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, seçimlerden sonra vatandaşı zam yağmuruna tutan Ak Parti iktidarının halkı yoksullaştırdığını vurguladı.

“Dar gelirli daha da yoksullaştı. Gelir uçurumu arttı. İşsizlik patladı. Bir de üstüne iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Vatandaş bunun altından kalkamaz” diye konuştu.

“ENFLASYON TEK HANE(!) ZAMLAR ÇİFT HANE…”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na 27 Eylül’de soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP’li Demirtaş, “Elektrik ve doğalgaza yine zam yapılacak mı? diye sordum. Cevabı 30 Eylül’de elektriğe yapılan yüzde1 4,9’luk zam ile verdiler. Son bir yıl içinde elektrik zammı yüzde 44’ü geçti. Doğalgaz da yüzde 56 zamlandı. Peki maaşlara ne kadar zam yapıldı? Yüzde 4!…Enflasyon ne kadar oldu? TÜİK’in Ekim ayındaki açıklaması yüzde 9. Her ne olduysa birden bire enflasyon tek haneli rakamlara indiriliverdi. Halkın gerçek enflasyonu ise yüzde 50…Mutfaktaki enflasyon yüzde 60’a ulaştı. Çay ve simitle yaşarım deseniz, onlara da yüzde 47 oranında zam geldi. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim yapılacağını iddia etmişti. Enerji Bakanı tarife değişikliği yok demişti, Ak Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da doğalgaz fiyatlarında indirim vaat etmişti. Sonuç; elektriğe yüzde 44, doğalgaza yüzde 54 zam! Yani enflasyon tek haneli ama nedense zamların hepsi çift haneli…” dedi.

“MAAŞIN 4’TE BİRİ FATURALARA!”

Demirtaş, “Ülkemizde işçilerin yüzde 80’i, 2 bin 20 Türk lirası olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yine emeklilerimizin de yüzde 80’i asgari ücretin altında maaş alıyor. Bu kadar düşük ücretlerle asgari bir hayatı bile sürdürmek mümkün değil. Çünkü bir ailenin, bir aylık ortalama elektrik, doğalgaz ve su gideri yaklaşık 500 TL… Bu durumda asgari ücretlilerin ve asgari ücretin de altında aylık alan emeklilerin eline faturalar ödendikten sonra kalan miktar bin 500 lira. Üstelik asgari ücret üzerindeki vergi yükü kaldırılmadığı için asgari ücretliler bu ay eksik ücret alacak. Evli ve çocuklu asgari ücretliler yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine girecek, ellerine geçecek net ücret azalacak. Kira ve gıda masrafları da düşünüldüğünde dar gelirli kesim bu zamlarla açlığa mahkum ediliyor. ” dedi.

“ZAMLAR DAR GELİRLİYİ VURDU!”

Son 1 yılda, gıda, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara büyük zamlar yapıldı. Bulgurun fiyatı yüzde 32 arttı. Makarnaya yüzde 26 zam geldi. Süt yüzde 17, kuru fasulye yüzde 46 zamlandı. Çayın fiyatı yüzde 30, simitin fiyatı ise yüzde 17 arttı. Temel gıda fiyatlarındaki bu zam oranları mutfaktaki enflasyonun yüzde 60’lara çıktığının en net göstergesi…

Sosyal devlet vatandaşlara insanca yaşayabileceği bir düzeni sağlamayı görev edinir. Toplumdaki gelir düzeyinin dengelenmesi, ücretler arasında oluşan uçurumların giderlerdeki artış ile daha da açılmasını engellemek sosyal devletin hedefleri arasındadır. Anayasa’nın 2. maddesi ile düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği, asgari ücretin ve açlık sınırının altında ücret alan çalışanların ve emeklilerin içinde bulunduğu bu çıkmaza acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor.