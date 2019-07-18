Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Detaylar...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 23 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacağı açıklandı.

2. İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro Detaylarında ALES den Muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) Sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro Detaylarında Yabancı Dilden Muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen "geçerlilik süresi"nce geçerlidir.

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. E-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur. YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Mezuniyet belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa mezun olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır veya başvuru dilekçesinde YÖK-TEZ MERKEZİNDE yer alan TEZ NUMARASI belirtilmelidir.

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (e-Devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesinde not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar içindir. E-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.

NOT: Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7- Alanında tecrübeli olduğuna ilişkin belge. (Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. [Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlarından alınıyorsa mühürlü, özel sektörden alınıyorsa kaşeli, e-devletten alınıyorsa barkotlu (kontrol kodlu) olmalıdır. SGK'dan alınan Hizmet Dökümü belgeleri mutlaka barkotlu (kontrol kodlu) olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli değildir.]

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK’ten alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi e-Devlet üzerinden alınmış olmalı veya noter onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı A.N.S. Kampusu Merkez / AFYONKARAHİSAR

Evrak Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 31 Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 31

Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:www.aku.edu.tr

SINAV TAKVİMİ: İlan Resmi Gazetede yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında ( www.aku.edu.tr ) açıklanacaktır.

4. GENEL AÇIKLAMALAR



1. Bu ilana başvuran adaylar; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4’ lük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7- İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

SINAV TAKVİMİ: