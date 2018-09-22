Af Yasasının Detayları Belli Oldu! İşte Aftan Yararlanacak Mahkumlar!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Af teklifine dair "19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim getirilecek. Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları af kapsamı dışı bırakılmıştır. Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı." açıklamalarını yaptı.

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisinin af teklifinin detaylarını açıkladı. MHP'nin af teklifinde 19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim yer aldı.

Yıldız'ın açıklamasına göre, teklifte Atatürk aleyhine suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar, terör ve cinayet kapsam dışı.

"162 BİN 989 KİŞİ YARARLANACAK"

MHP'nin Af Önerisi'nden yararlanacak kişi sayısı 162 bin 989 olarak açıklandı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak.

O SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Feti Yıldız yaptığı açıklamada, teklifin öne çıkan kısımlarını şu şekilde aktardı:

-19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim. -Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar kapsam dışı -Devlet karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı -Bu af teklifi geçerce 162 bin 989 kişi faydalanacak. -Teklif pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

AF KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR

Soykırım,

İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

Örgüt,

Kasten öldürme,

Kasten öldürmenin nitelikli halleri,

İnsan üzerindeki deney,

Organ ve doku ticareti,

İşkence,

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence,

Eziyet,

Cinsel saldırı,

Çocukların cinsel istismarı,

Reşit olmayanla cinsel ilişki,

Cinsel taciz,

Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili,

Düşmanla iş birliği yapmak,

Devlete karşı savaşa tahrik,

Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma ve bunun için yarar sağlama,

Yabancı devlet adına adam toplama,

Askeri tesisleri tahrip,

Düşman devlete maddi ve mali yardım,

Anayasa ihlal,

Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı,

Yasama organına karşı suç,

Hükümete karşı suç,

T.C. hükümetine karşı silahlı isyan,

Silahlı örgüt,

Silah sağlama,

Suç için anlaşma,

Askeri komutanlıkların gasbı,

Halkı askerlikten soğutma,

Askerleri itaatsizliğe teşvik,

Yabancı hizmetine askeri yazma ve yazılma,

Savaş zamanında emirlere uymama,

Savaş zamanında yükümlülüklerini yerine getirmeme,

Savaş zamanında yalan haber yapma,

Seferberlikle ilgili görev ihmali,

Düşmanla ünvan vb. payeleri paylaşma,

Devletin güvenliğine ilişkin suçlar.

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