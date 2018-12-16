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Adana'daki Sağlık Skandalı Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da kalp krizi geçiren bir vatandaşın şehir hastanesinde doktor olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği sağlık skandalını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bulut, “Adana’da 6 saat boyunca bir kalp damar cerrahisi bulunamamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Adana'daki Sağlık Skandalı Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da kalp krizi geçiren bir vatandaşın şehir hastanesinde doktor olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği sağlık skandalını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bulut, “Adana’da 6 saat boyunca bir kalp damar cerrahisi bulunamamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

16 Aralık 2018 Pazar 10:02
Adana'daki Sağlık Skandalı Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’daki sağlık skandalını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, modern tıpta akut kalp krizlerine müdahalede girişimsel tedavilerin, altın standardın tedavi halini aldığını bildirdi.  Saniyelerin bile önemli olduğu kalp krizinde erken müdahalenin hayat kurtardığını kaydeden Bulut,  17 Kasım 2018 günü kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Burhan Sadık Sarılar’ın tam donanımlı olduğu iddia edilen Adana Şehir Hastanesi'ne getirildiğini kaydetti.

6 SAAT BEKLETİLDİ

CHP’li Bulut, acil serviste 6 saat bekletilen Sarılar’ın müdahale edecek uzman doktor ameliyatta olduğu için 3 saatlik mesafede olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildiğini belirtti. Hastayı taşıyan ambulansın Adana’yı çıkmadan arızalandığını, yeni ambulans gelene kadar yarım saat daha vakit kaybedildiğini bildiren Bulut, “Enfeksiyon kaptığı için iki kez  ameliyat olan Sarılar, 10 gün sonra hayatını kaybetmiştir” dedi.

BAKAN’A SORULAR

CHP’li Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Adana’da 6 saat boyunca bir kalp damar cerrahisi bulunamamasının gerekçesi nedir?

-Sarılar’ın hastaneye getirildiği gün kalp damar cerrahi servisinde yer olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğruysa hasta neden yoğun bakım servisine alınmamıştır?

NEDEN ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ?

-Mıdık Mahallesi’nden alınan hasta yol üzerinde başka hastaneler varken Adana Şehir Hastanesine sevk edilmesinin gerekçesi nedir?

-Bütün hastaların Adana Şehir Hastanesi’ne yönlendirilmesi konusunda Bakanlığınız tarafından herhangi bir talimat verilmiş midir?

-Kanamalı ve acil bir hasta,  imkânları Adana’ya göre daha kısıtlı olan Kahramanmaraş’a neden gönderilmiştir?

AMBULANS OCAK NEDEN YOK?

-Hastayı sevk etmek için neden şehirdeki diğer hastaneler ya da ambulans uçak aracılığıyla büyük şehirlerdeki hastaneler tercih edilmemiştir?

-Adana Şehir Hastanesi’nde kaç sağlık personeli ve doktor çalışmaktadır? Uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
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Ahmet 2 gün önce

Kesinlikle haklı
Paramedikler için lisans bölümü açılsın ve doktorluğa geçişi açılsın en uygun olarak bu şekilde doktor ihtiyacı tamamlanır

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