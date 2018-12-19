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Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da İYİ Parti Sarıçam ilçe binasına ateş açıldı, pencere ve duvara 3 kurşun isabet etti.

Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da İYİ Parti Sarıçam ilçe binasına ateş açıldı, pencere ve duvara 3 kurşun isabet etti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:05
Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da İYİ Parti Sarıçam ilçe binasına ateş açıldı, pencere ve duvara 3 kurşun isabet etti.
 

Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı’na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi’nde bulunan ilçe başkanlığına sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı.

Ä±yÄ± partÄ± adana

Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu.

Saldırının faillerini bulmak için bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynaklar; (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
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