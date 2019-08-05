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Adana, kent radyosunu istiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ses sanatçıları ve müzisyenlerin çağrısıyla ‘Adana Kent Radyosu’ kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Adana, kent radyosunu istiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ses sanatçıları ve müzisyenlerin çağrısıyla ‘Adana Kent Radyosu’ kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:04
Adana, kent radyosunu istiyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bazı sorular yönelten Dr. Şevkin, Adana’nın tarihsel süreci, milli ve manevi değerleri, Kurtuluş Mücadelesi’nde gösterdiği kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ve dünya genelinde tanınan bir çok ses sanatçısına, amatör müzik gruplarına ve müzisyenlere ev sahipliği yapan, kapı aralayan Adana’nın geçmişten günümüze TRT bünyesindeki radyo hakkından mahrum bırakıldığına dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Kurtuluş ve Kuruluş’ fikri de “Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur” sözüyle Adana’nın önemini kalın harflerle çizmiştir.  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da (TRT) Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesini, milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesini ilke edinen bir anlayışla kurulmuştur.

1962 yılında yayın hayatına başlayan ‘Adana İl Radyosu’, daha sonra 1 Mayıs 1964 yılında kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesine alınmış 1968 yılında ise ‘TRT Çukurova’ adıyla radyo yönetimi ve radyo frekansı ile birlikte Mersin’e taşınmıştır.

Günümüzde Antalya’da TRT Antalya Radyosu, Mersin’de TRT Çukurova Radyosu,  Diyarbakır’da TRT GAP Diyarbakır Radyosu, Trabzon’da TRT Trabzon Radyosu, Erzurum’da ise TRT Erzurum Radyosu, bölge halklarına hizmet vermektedir. Adanalı ses sanatçıları ve müzik çevrelerinin ‘Adana Kent Radyosu’ gibi haklı ve olumlu talebi değerlendirilmelidir.”

GİRİŞİMLER NEDEN SONA ERDİRİLDİ?

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, bu nedenlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

  1. Fiziki şartlarının uygun olduğu düşünülen Adana Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki ‘TRT Bölge Haber Müdürlüğü’ binasında ‘Adana Kent Radyosu’ kurulması için geçmiş yıllarda gerçekleşen girişimler neden sona erdirilmiştir?
  2. TRT, Adana’daki şairlerin, ses sanatçılarının, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin seslerini ulusal ve uluslar arası boyuta taşıma, işsizlikle anılan kentte yeni istihdam alanları oluşturma adına herhangi bir çalışma yapmakta mıdır? Yapmakta ise bu çalışmalar nelerdir?
  3. Adana’nın sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarının yansıtılması, profesyonel ve amatör ses sanatçılarına, müzik gruplarına daha çok alan açılması adına TRT bünyesinde ‘Adana Kent Radyosu’ kurulması planlanmakta mıdır?
  4. Kurulacak ‘Adana Kent Radyosu’nun müzik programları ve müzik yarışmalarıyla bölge insanımızın sosyal yönden birbirleriyle etkileşimine, Adana ve Türkiye kültür-sanat ve müzik dünyasına yeni gençlerin kazandırılmasına aracı olacağı fikrine katılır mısınız?

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Son Güncelleme: 05.08.2019 09:12
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adana kent radyosunu istiyor
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