Adana işsizliği için 15 ayrı araştırma önergesi

2 milyon 220 bin 125 nüfusa sahip Adana’nın 15 ilçesindeki işsizliğin tespit edilmesi ve çözüm yolu bulunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) her ilçe için ayrı ayrı 15 ‘Araştırma Önergesi’ sunan Dr. Müzeyyen Şevkin, “Adana’da son 10 yılda 50 büyük fabrikanın kapısına kilit vurması işsizliğin boyutlarını da arttırmıştır. Türkiye’nin en gelişmiş tarım bölgesi ve yüzölçümünün yüzde 39’u tarıma elverişli, bereketli olan Adana’da son yıllarda çiftçinin desteklenmemesi, üretimde girdi maliyetlerinin yükselmesi, Adana sanayinin ve iş insanlarının teşvik sistemi dışında tutulması nedeniyle büyük ölçüde ekonomik daralma yaşanmaktadır” dedi.

HER İLÇE İÇİN ARAŞTIRMA İSTEDİ

16 bin 653 nüfuslu Aladağ, 160 bin 474 nüfuslu Ceyhan, 365 bin 735 nüfuslu Çukurova, 17 bin 555 nüfuslu Feke, 28 bin 239 nüfuslu İmamoğlu, 22 bin 308 nüfuslu Karaisalı, 24 bin 559 nüfuslu Karataş, 130 bin 495 nüfuslu Kozan, 20 bin 683 nüfuslu Pozantı, 15 bin 338 nüfuslu Saimbeyli, 173 bin 154 nüfuslu Sarıçam, 793 bin 480 nüfuslu Seyhan, 17 bin 667 nüfuslu Tufanbeyli, 18 bin 587 nüfuslu Yumurtalık ve 415 bin 195 nüfuslu Yüreğir ilçesi için işsizliğe dair ayrı ayrı araştırma önergesi sunan Dr. Şevkin, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olması bakımından lojistik ve ulaşımda büyük önem taşıyan, kent merkezine 50 km uzaklıktaki Karataş ilçesindeki iskele, hemen yanı başındaki Mersin ve İskenderun limanları ile deniz yolundan bir çok bölgeye bağlanmış olan Adana’da ne yazık ki mevcut potansiyelin kullanılamadığının görüldüğünü ifade etti.

İŞSİZLİK YÜZDE 20’LERE ÇIKIYOR

Şehrin tam ortasında yer almasıyla dünyanın en stratejik ve kapasitesinin genişletilmesi şartıyla en kullanışlı Şakirpaşa Havalimanı’na sahip Adana’nın ihracata dayalı büyüme ve gelişmeye büyük ihtiyaç duyduğuna işaret eden Dr. Şevkin, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2019 verilerine göre Adana ilimiz resmi rakamlara göre yüzde 11.2’lik işsizlik oranına sahipse de kayıt dışı ve tarım sektöründe yaşanan mevsimsel işsizlik nedeniyle bu oran yüzde 20’ler seviyesine ulaşmaktadır. Sürekli niteliksiz göçle birlikte mülteci göçüne sahne olan Adana ve ilçelerinde yeni gelen nüfusa iş imkanı sunulamadığı için işsiz ordusu artmaktadır” dedi.

İŞSİZLİĞİN BİR ÇOK NEDENİ VAR

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yaşanan yoğun göçün Adana ekonomisine entegrasyonunda yaşanan sorunun yanı sıra teşvik ve kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmayan Adana’nın tüm ilçelerinde işsizliğin geldiği boyutların irdelenmesi ve çözüm bulunması amacıyla Anayasa’nın 98 ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince milletvekili arkadaşlarının da imza desteğiyle meclis araştırması açılmasını istedi.

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