"Adam Eksen Adam Bitecek Bereketli Toprakları Geri Bıraktılar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak bereketli toprakları ile ünlü Adana'nın sorunlarını gündeme getirdi.

Şevkin şunları söyledi;

Adam eksen adam bitecek bereketli toprakları ve sarı sıcağıyla ünü Adana'mızda bir zamanlar herkesin aklına zenginlik ve bolluk gelirdi. Ne yazık ki on yedi yıldır ülkeyi yönetenler Adana'yı da her alanda bıraktıkları gibi geri bıraktı. Fabrikalarını kapatıp sattılar, çiftçileri ekip biçtiğine pişman edip üretimden kopardılar, tarımdan sanayiye, edebiyattan sanata, ekonomiden kültürel hayata her şeyin başkenti olarak öne çıkan Adana'yı, bu beceriksiz iktidar işsizliğin ve yoksulluğun başkenti yaptı.

Adana kent merkezine uzak ilkelerimiz Tufanbeyli ve Feke'de ormancılık, hayvancılık, arıcılık ve tarımla uğraşan insanlarımız artan maliyetler ve ürünlerin para etmemesi nedeniyle daha çok mağdur oldu. Dş ve aş kapısı bulamayan bu ilçelerimizde yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz iş bilmez politikalar nedeniyle değerlendirilemedi. Oysa, bu cennet ilçelerimiz tarımdan turizme her konuda desteklenip teşvik edilirse tam anlamıyla cazibe merkezi olabilirdi. Sorunları aşmak için çağdaş, modern, refah düzeyi yüksek, herkesin mutlu olduğu…