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Adalet Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Adalet Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:43
Adalet Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

AB-01 Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin hazırlanarak kamuoyuna duyurulması

AB-02 Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planının hazırlanması

AB-03 Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesi

AB-04 Türk yargı sistemine “hâkim ve savcı yardımcılığı” müessesesi kazandırılması

AB-05 Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanması ve bazı tüketici davalarında zorunlu arabuluculuk müessesesinin getirilmesi

AB-06 Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulamasının değerlendirilerek daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini daha da kısaltacak hükümler getirilmesi

AB-07 Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışmalarla suçla daha etkin mücadelenin sağlanması

AB-08 Adli tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında insan kaynakları kapasitesinin artırılması ve yeni acil DNA laboratuvarları kurularak DNA incelemesi yapılan illerimizin sayısının 7’den 9’a çıkartılması

AB-09 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasıyla vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

AB-10 Hakim ve savcıların meslek içi ve meslek öncesi eğitiminin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapılandırılmaya kavuşturulması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanlığı ikinci günlük eylem planı
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osman Akdeniz 3 gün önce

İlk 100 günlük Eylem planında Ömür Boyu Nafaka Düzelecekti.Adalet Bakanlığı ve Aile bakanlığı Çalıştay düzenlemişti. Sonuç nedir Merak ediyoruz

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