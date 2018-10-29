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Adalet Bakanı'ndan Af Kanunu Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu af kanunu teklifi dışında yeni bir af kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Adalet Bakan Abdülhamit Gül, “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı'ndan Af Kanunu Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu af kanunu teklifi dışında yeni bir af kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Adalet Bakan Abdülhamit Gül, “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:58
Adalet Bakanı'ndan Af Kanunu Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu af kanunu teklifi dışında yeni bir af kanun taslağı hazırladıklarını söyledi.  Adalet Bakan Abdülhamit Gül, “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR AF KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan af teklifine dair AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını anımatan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇ İŞLEYEN BİR KAPIDAN GİRİP DİĞER KAPIDAN ÇIKIYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açıklamasına şöyle devam etti; “Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor’ algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor.'' açıklaması yaptı.

YENİ BİR MODEL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek ''Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2018 11:42
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı ndan af kanunu açıklaması
Yorumlar
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Muhammet Güler 3 saat önce

AH SU TURKIYEDEKI SIYASILER UC GUNLUK IKTIDAR ICIN TURKIYENIN YILLARINI HARCIYORLAR. CEZALARI DAHA CAYDIRICI BIR HALE GETIRECEKLERINE TOPLUMU HER GECEN GUN SUC ISLEMEYE TESVIK EDICI HALE GETIRIYORLAR. SONRADA SUC ORANI FAZLA DIYORLAR.

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yanlış başta yapildi 40 dakika önce

TCK'nu düzenlemek ve güncellemek lazım

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