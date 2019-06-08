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Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'de yapacağı konuşma için dinleyecilere 350 Dolar dağıtılacağı iddia edildi. İddia sonrası ABD'li isimler "Türkiye ekonomik krizde mi dediniz ?" yorumunu yaptı.

Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'de yapacağı konuşma için dinleyecilere 350 Dolar dağıtılacağı iddia edildi. İddia sonrası ABD'li isimler "Türkiye ekonomik krizde mi dediniz ?" yorumunu yaptı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!

Orta Doğu Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü George Washington Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olan Gönül Tol, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'de yapacağı konuşmayı dinleyenlere 350 dolar verileceğini belirten bir mail aldığını açıkladı. Tol, ABD'li meslektaşlarının kendisine "Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?" yorumu yaptığını aktardı.

Gönül Tol'un Twitter'da yayınladığı mesaj şöyle: Adalet Bakani Gül Washington'da Yargı Reformu Stratejisi'ni anlatacakmış. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikalı meslektaşlarımın yorumu: Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?

Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diğer düşünce kuruluşlarındaki bazı analistlere Türk hükümüti için lobicilik yapan birinden davet e-maili geldi. E-mailde toplantıya dinleyici olarak katılmamız halinde 350 dolar ödeneceği yazıyordu.

Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization (THO) kendi internet sitesinde kurumu şöyle anlatıyor: THO, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki rolü ve ABD-Türkiye ikili ilişkilerinde önem taşıyan konularla ilgili tartışma ve diyalogu destekleyen, bağımsız, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş Türk hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

Son Güncelleme: 08.06.2019 13:18
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