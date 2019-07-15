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Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gül, darbecilere selam duran bir yargıdan, FETÖ'cüleri yargılayan bir yargıya kavuşmanın önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gül, darbecilere selam duran bir yargıdan, FETÖ'cüleri yargılayan bir yargıya kavuşmanın önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında' programına katıldı.

Konuşmasında 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir saldırı girişimi gerçekleştirildiğini hatırlatan Gül, "Türk yargısı, adliye koridorlarında cuntacılara, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir, demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlatmıştır. Bundan dolayı da Türk yargısına milletimiz adına şükran borçluyuz" ifadesini kullandı.

Yargının demokrasi nöbetini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ettiğini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Bunu yaparken onların yaptığı gibi delil üreterek değil, delilden sanığa giderek ve adalet hukuk çerçevesinde yargılamalarını yapmaktadırlar. Çünkü bizim farkımız da esasen budur. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'biz onlara benzersek işte o zaman asıl kaybetmiş oluruz' bizim hukuk sınırımız bizim adalet sınırımız anayasa çerçevesi işte Türk yargısının sınırlarıdır ve buna göre hak eden hak ettiği cezayı almaktadır."

'TÜRK YARGISINA İFTİRA ATANLARI KINIYORUZ'

Gül, darbecilere selam duran bir yargıdan, hain FETÖ'cüleri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bunu çekemeyenleri, Türk yargısına iftira atanları, Türk yargısını töhmet altında bırakanları da buradan şiddetli bir dille kınıyoruz. Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

FETÖ'nün takiye üzerine kurulduğunu ve kendisini çok iyi kamufle ettiğini aktaran Gül, "O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi iyi bir sınav vermiştir. Genciyle, yaşlısıyla ve ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiştir" dedi.

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