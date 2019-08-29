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Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Gül, idam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Bu konu tabii parlamentonun karardır, anayasa değişikliği gereken bir konudur. Parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı da o tutumunu bir kez daha söylemiştir. Umarız bu tür cezalara karşı hak edilen cezalar gecikmeksizin verilir ve bu tür acı hadiseleri de umarız yaşamayız. Bu konuda toplum olarak el birliği ile ne gerekiyorsa kanun, uygulama, idari tedbirler hepimize düşen sorumluluk elbette hepimizin görevidir."

Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı gül den idam açıklaması
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