adalet bakanı gül den idam açıklaması

Adalet Bakanı Gül, idam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Bu konu tabii parlamentonun karardır, anayasa değişikliği gereken bir konudur. Parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı da o tutumunu bir kez daha söylemiştir. Umarız bu tür cezalara karşı hak edilen cezalar gecikmeksizin verilir ve bu tür acı hadiseleri de umarız yaşamayız. Bu konuda toplum olarak el birliği ile ne gerekiyorsa kanun, uygulama, idari tedbirler hepimize düşen sorumluluk elbette hepimizin görevidir."

Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız" dedi.

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