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Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" açıklamasında bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 10:39
Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" açıklamasında bulundu.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Gül “ "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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