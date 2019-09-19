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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sözleşmeli Personele Kadro Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sözleşmeli personeller hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamalarında sözleşmeli personellerin hepsinin kadroya geçmesi hususunda çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sözleşmeli Personele Kadro Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sözleşmeli personeller hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamalarında sözleşmeli personellerin hepsinin kadroya geçmesi hususunda çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:51
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sözleşmeli Personele Kadro Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamti Gül beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz'ü makamında ziyaret etti. 

Daha sonra Bakan Gül adliye prsoneli ile yemekte buluştu ve burada bir konuşma yaptı. Bakan Gül açıklamalarında şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u anmak için Samsun'a geldiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarında fazla mesai konusunda hassas olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda komisyon başkanlarımıza da çok sıkı telkinlerimiz var. Bir alın teri kurumadan çalışanımız neyi hak ediyorsa asla ve asla bu teri kurumadan onun hakkını vermek bizim görevimiz. Bu konuda büyük gayret içerisindeyiz."

SÖZLEŞMELİ PERSONELLLERİN KADROYA GEÇMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tüm bunların yanı sıra sözleşmeli personel hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül açıklamalarında sözleşmeli personellerin hepsinin kadroya geçmesi hususunda çabalarını sürdüreceklerini belirtti. 

Bakan Gül'ün bu konu hakkındaki açıklamaları şöyle oldu:

"Bir diğer konu, sözleşmeli arkadaşlarımız özellikle bazı kurumlarda var. Esasen aynı işi yapan arkadaşlarımızın bu konuda, özellikle adalet teşkilatında yine çabamız buna önem verip uğraşacağız. İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz.

İnşallah o konuda da güzel bir netice alırız. Çünkü hem çalışma barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak. Bunu geçen dönemde çalıştık Meclis çalışmalarında, bu dönem inşallah takipçisi olacağız."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.09.2019 16:36
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adalet bakanı abdülhamit gül den sözleşmeli personele kadro açıklaması
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