Açıklanan İşsizlik Sayısı Meclis Gündeminde!

Öztrak’ın soru önergesinde yer alan bilgilere göre TÜİK’in çalışma çağındaki nüfus ve işgücü artış hızında 2017 ve 2018 yıllarında olağandışı dalgalanmalar görüldü. İşsizliğin hesaplanmasında kilit öneme sahip bu verilerde artış hızı 2017’de tavan yaparken, 2018’de serinin en düşük seviyelerine geriledi.

Artış hızlarının 2017 ile aynı kalması halinde, 2018’de işsiz sayısı 4 milyon sınırını aşacaktı. Fakat çalışma çağındaki nüfus ve işgücü artışındaki olağandışı yavaşlama, resmi işsiz sayısının bu sınırın altında kalmasını sağladı.

CHP’li Öztrak, “2018’de Türkiye’de ciddi bir göç mü başlamıştır, çalışma çağındaki nüfusumuzu eritecek deprem ya da salgın hastalık gibi bir dışsal şok mu yaşanmıştır? Seçimler yaklaşırken işsiz sayısını olduğunda düşük gösterecek bu gelişme hakkında kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde yer alan bilgilere göre işsizlik hesaplamalarında önemli göstergelerden olan 15 yaş üstü çalışma çağındaki nüfusta ve işgücü sayısında son iki yılda olağandışı gelişmeler yaşandı.

2017’DE TAVAN, 2018’DE TABAN YAPTI

Çalışma çağındaki nüfus artış hızı 2017 yılında önceki dönemlerde görülmemiş bir şekilde arttı ve yıllık artış 1 milyonun üzerine sıçradı. Bunun hemen ardından, 2018’in ilk aylarından itibaren, artış hızında bu kez olağanüstü bir yavaşlama görüldü ve 2018 Kasım ayında çalışma çağındaki nüfusun yıllık artışı 673 bin kişiye kadar geriledi. Bu, 2014’ten bu yana yayımlanan mevcut seride en düşük artış oldu.

İŞSİZ SAYISI 4 MİLYONU AŞACAKTI

Çalışma çağındaki nüfusun 2018 yılında bir anda düşüşe geçmesi işsizlik rakamlarını da etkiledi. Öztrak’ın soru önergesinde yer alan hesaplamalara göre 2018 Kasım ayında çalışma çağındaki nüfus, 2017 Kasım ayındaki kadar artmış olsaydı, bu yaş grubunda nüfus büyüklüğü 60 milyon 896 bin yerine, 61 milyon 377 bin olacaktı. Kasım ayında, işgücüne katılım ve istihdam oranının aynı kalması halinde işsiz sayısı 3 milyon 981 bin yerine; 4 milyon 12 bine çıkacaktı.

İŞGÜCÜ RAKAMLARI DA “DALGALANDI”

Çalışma çağındaki nüfusla beraber, işsizliğin hesaplanmasında kilit öneme sahip işgücü rakamları da bu dalgalanmadan nasibini aldı. Tıpkı çalışma çağındaki nüfus gibi işgücünde de bu süreçte ciddi dalgalanmalar görüldü.

GÖÇ MÜ OLDU, SALGIN MI ÇIKTI, DEPREM Mİ OLDU?

Çalışma çağındaki nüfusta ve işgücünde gözlenen dalgalanmaların “makul ve mantıklı olmadığının” altını çizen CHP’li Öztrak, şu soruları gündeme getirdi:

“Çalışma çağındaki nüfus artışının 2017’de aniden sıçramasının nedeni nedir? Bunun makul bir gerekçesi var mıdır? 2018’in ilk aylarından itibaren çalışma çağındaki nüfusun sürekli gerilemesini neyle izah ediyorsunuz? Türkiye’den ciddi bir göç mü başlamıştır? Çalışma çağındaki nüfusumuzu eritecek deprem, salgın hastalık vb. dışsal bir şok mu yaşanmıştır? Çalışma çağındaki nüfus artışındaki bu ani değişikliklere bağlı olarak işgücü artışımızın dalgalı bir seyir izlemesi size makul geliyor mu?

SEÇİM ÖNCESİ İŞSİZLİĞİ DÜŞÜK GÖSTERİYOR

Yaşanan ekonomik krizle işsizlik toplumumuzun en önemli sorunlarından biri haline gelmektedir. Seçimler yaklaşırken, işsiz sayısını olduğundan düşük gösterecek bu demografik gelişme, TÜİK’in veri kalitesi hakkında kuşku yaratmaz mı? Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?”