Açıklama Geldi: İşte Yeni Kabinenin Açıklanacağı Tarih

Yeni kabinenin belli olacağı tarih açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimlerinin sona ermesinin ardından yeni kabine ve TBMM'nin toplanma tarihi araştırılmaya başlandı. Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından 5 Temmuz günü açıklanmasının ardından önce TBMM toplanacak ve milletvekillerinin yemin törenleri gerçekleşecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek görevine başlayacak.

5 Temmuz günü 24 Haziran kesin sonuçların açıklamasının ardından, 8 Temmuz günü vekiller, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek.

YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı son dakika açıklamasında yeni kabine ile ilgili tarih verdi. Kalın açıklamasında, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir." ifadelerii kullandı.

S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.

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