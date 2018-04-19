Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Açıklama Az Önce Geldi: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı

Erken seçim için geri sayım başladı. 65 gün kala vatandaşlar partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını araştırmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

banner396

Açıklama Az Önce Geldi: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı

Erken seçim için geri sayım başladı. 65 gün kala vatandaşlar partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını araştırmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:09
Açıklama Az Önce Geldi: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı

AK Partili Mahir Ünal, yaptığı son dakika açıklamasında erken seçim ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, az önce düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal yaptığı açıklamada uyum yasalarına ve erken seçime değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında da önemli bilgilere yer verildi:

"Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

ESNEK VE HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR

AK Parti yeni duruma karşı değerlendirmelerini yaptı ve en doğru pozisyonu aldı. “Şöyle demiştiniz böyle demiştiniz” diyor ana muhalefet temsilcileri. Eğer siz siyasette eski pozisyonunuza mahkum olursanız kendiniz hareket edemezsiniz. Siyaset esnek ve hızlı davranmak demektir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

Tüm aday ve partilerin seçim girmesinden yanayız. Kendi hazırlıksızlıklarını birileri bize fatura etmeye kalkmasın.

BÜYÜK KONGRE

 Kongrelerimizle ilgili şu an alınmış bir karar söz konusu değil. Erken seçim sürecinin gereklerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz.

İMZA İLE ADAY DÜZENLEMESİ HAKKINDA

100 bin imza ile aday gösterme konusunda hızla bir düzenlemeye gidilecek.

SEÇİME HAZIR MISINIZ?

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. Ciddi bir hafızamı güçlü reflekslerimiz var. Müziklerimiz de büyük orada hazır. Güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimizi filmlerimiz. Hepsi zaten dediğim gibi AK Parti’nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği süreçler. Bu seçimlerin bir farkı olacak. Yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternet ve sosyal iletişim kanallarını çok güçlü kullanacağı bir seçim kampanyası olacağını daha önce de söylemiştik.

ERDOĞAN'IN OY ORANI

En son yapılan anketi paylaştık. Son ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


8 Şirket Anket Sonuçlarını Açıkladı-Erken Seçimde Hangi Parti Kaç Oy Alacak?
8 Şirket Anket Sonuçlarını Açıkladı-Erken Seçimde Hangi Parti Kaç Oy Alacak?
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAnketRecep Tayyip Erdoğan Oy OranıErken Seçim AnketiHaberSeçim Anketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Flaş CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Flaş CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması
Fatih Portakal'dan Flaş Erken Seçim Açıklaması-CHP ve Erdoğan'a Tepki
Fatih Portakal'dan Flaş Erken Seçim Açıklaması-CHP ve Erdoğan'a Tepki
Flaş Gelişme: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı..
Flaş Gelişme: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim