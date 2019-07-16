Abdurrahman Dilipak yazdı: ''15 Temmuz başarlı olsaydı...''

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Erdoğan Marmaris’teki otelde yakalansaydı, İzmir’deki askeri üsse götürülecek ilk sorgusu orada yapılacak ve orada zihinsel bulanıklık yapacak ilaç verildikten sonra psikolojik travma yaşadığı gerekçesi ile psikolojik açıdan müşahede altına alınacaktı" dediği yazısında 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin başarılı olması durumunda neler yaşanacağına dair bir yazı kaleme aldı.

Dilipak,"Ya başarılı olsalardı!" başlığıyla yayımlanan yazısında, Erdoğan için "Direniş olursa yaralanması ve öldürülmesi de söz konusu idi. Hemen gizli kasaları, yurt dışına kaçmak için uçağa yüklenmiş altın külçelerin ele geçirildiği haberleri ki, aynısını 60 darbecileri Menderes’e de yapmıştı. Sonra tedavi ettiklerini söyleyip, burada Yassıada benzeri düzmece bir yargılamadan sonra 5000 sayfayı aşan suç dosyası ile Suriye’de gizli bir terör örgütü kurduğu, silah kaçakçılığı ile suçlanıp Lahey’e gönderilecek ve tabi mahkûm edilmesi sağlanacaktı" diye yazdı.

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