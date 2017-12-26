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Abdullah Gül'ün KHK Eleştirisine Bülent Arınç'tan Tam Destek

Abdullah Gül'ün Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili yaptığı kaygı vericidir açıklamasına Bülent Arınç'tan tam destek geldi.

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Abdullah Gül'ün KHK Eleştirisine Bülent Arınç'tan Tam Destek

Abdullah Gül'ün Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili yaptığı kaygı vericidir açıklamasına Bülent Arınç'tan tam destek geldi.

26 Aralık 2017 Salı 16:26
Abdullah Gül'ün KHK Eleştirisine Bülent Arınç'tan Tam Destek

Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden KHK'larla ilgili eleştiri paylaşımı yapan Abdullah gül'e Bülent Arınç'tan destek geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önceki gün yaptığı paylaşımları RT'leyen bülent Arınç, bunun ardından Taha Akyol'un KHK'larla ilgili yazısına da duvarında paylaştı.

Abdullah Gül Ne Demişti?

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Aralık'ta yayımlanan KHK'larla ilgili yaptığ ıaçıklamada şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum." dedi. Söz konusu madde " Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Taha Akyol'un Yazısı

Hürriyet Gazetesi Yaarıu Taha Akyol ise bugün kaleme aldığı 'KHK Rejimi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"KHK ‘yazdım oldu’ refleksiyle hazırlandığı için “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden” siviller hakkında soruşturma yapılmayacağı yazılmıştı. Şu belirsizliklere bakın:

- Bir: Kanunlarımızda “terör eylemi” diye bir tanım yoktur; bunun yerine darbeyle ilgili Ceza Kanunu maddeleri yazılmalıydı!

- İki: Madde darbe girişiminden başka ayrı kategori gibi “terör eylemleri”nden bahsediyor. Mahir Ünal ise buradaki “terör eylemi”nden kastın da darbe eylemleri olduğunu şifahen söylüyor!

- Üç: Maddede “bunların devamı niteliğindeki eylemler” deniyordu; günümüze kadar sündürülebilirdi! Mahir Ünal’a göre bundan da maksat “sadece 15 ve 16 Temmuz günleri” imiş!

- Dört: KHK’daki “bastırma eylemi” kavramının da hukuki tanımı yoktur, keyfiliğe açıktır..."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 26.12.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçYeni KhkAbdullah Gül
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