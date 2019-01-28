"Abdullah Gül'e Zehirli Gaz Veriliyor!"

Milliyet Gazetesi yazarı Talat Atilla'nın yayımlanan bir yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir" dediğini iddia eden yazı yayından kaldırıldı.

Aracındaki bir arıza nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için 'suikast hazırlığı yapıldığı' iddiası gündeme getirildi.

Milliyet yazarı Talat Atilla, Gül'ün devlet tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etti.

Kokunun artarak devam etmesi üzerine bu kez egzozun değiştirildiğini ileri süren eden Atilla, olaya Hayrünnisa Gül'ün el attığını öne sürdü.

Atilla, Hayrünnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor.

Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?" dediğini iddia etti.

Hayrünnisa Gül'ün müdahalesi sonrası aracın her zamanki serviste değil başka bir yerde tamir ettirildiğini ve klimanın bozuk olduğunun tespit edildiğini yazan Atilla, şöyle devam etti:

Bu arada Abdullah Gül'ün cebinden ödediği klimanın faturası, danışmanları tarafından geri ödenmesi için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne gönderilir ama… ‘Anlaşmalı olmadığımız bir yerde yapılan tamirat ücretlerini ödememiz mümkün değil' yanıtı verilir. Gül'ün makam aracındaki son durumu sorarsanız… Klimayı değiştirdikten sonra içeriye girdiği düşünülen zehirli gaz (!) tamamen yok oldu!

YAZI, MİLLİYET'İN SİTESİNDEN KALDIRILDI

Talat Atilla'nın dün "Gül'ün makam aracında zehirli gaz şüphesi!" başlığıyla yayımlanan yazısı, daha sonra Milliyet gazetesinin internet sitesinden kaldırıldı.

Yazıya halen, alıntı yapan birçok internet sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

İşte yazının gazetede yayımlanmış hali;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA