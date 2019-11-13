Abdullah Gül Yeni Partiye Destek Vereceğini Resmen Duyurdu!

Ali Babacan'a perde arkasında destek verdiği öne sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni bir açıklama yaptı. Abdullah Gül yaptığı açıklamalarında her türlü destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni bir parti için çalışmalarını hızlandıran Ali Babacan'ın partisine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destek vereceğini açıkladı. Ayrıca Babacan'ın yeni partiyi Aralık ayının sonuna kadar kuracağı belirtildi.

Babacan'a yakın kaynaklar tarafından yeni partinin detayları da belirtildi. Konu ile ilgili olarak kaynaklar tarafından partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağı belirtilerek tüzük ve programının hazır olduğu genel merkez binası için de dört ayrı alternatifin değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca Abdullah Gül açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim"