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Abdullah Gül ve Davutoğlu'ndan kayyum açıklaması

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılma kararına Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi.

Abdullah Gül ve Davutoğlu'ndan kayyum açıklaması

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılma kararına Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:25
Abdullah Gül ve Davutoğlu'ndan kayyum açıklaması

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu şunları söyledi:

"Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır."

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abdullah gül davutoğlu ndan kayyum açıklaması
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Celik ürfet 2 gün önce

Size göre doğrusu nedir,size gore demokrasi nedir,acıklayinda anlayalim,malum zaatlar teröre destek verirken,halkın parasını teröre aktarırken,işinden zorla çıkarılan işçiler varken,neredeydiniz,dur ben soyleyim sizin demokrasi anlayışınız tamda bu,bu ülkenin sizin gibi siyasetçilere ihtiyacı yok,sayın davut ve gül,maskeniz çoktan düştü.

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