Abdullah Gül ve Davutoğlu'ndan kayyum açıklaması

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu şunları söyledi:

"Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır."

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