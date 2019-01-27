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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Bombası!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir grup AKP'li vekille birlikte Saadet Partisi'ne geçeceği öne sürüldü. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Bombası!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir grup AKP'li vekille birlikte Saadet Partisi'ne geçeceği öne sürüldü. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

27 Ocak 2019 Pazar 17:41
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Bombası!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir grup AKP'li vekille birlikte Saadet Partisi'ne geçeceği öne sürüldü. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara siyaset kulislerinde 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına dair senaryolar konuşulmaya başlandı. Seçim sonuçlarının Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partiye etkileri olacak. Bunun yanı sıra bir süredir Ankara’da 31 Mart sonuçlarının yeni bir siyasi oluşumun da kapısını arayabileceği konuşuluyor. Bahsedilen oluşum, uzun zamandır gündemde olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da içinde yer alacağı söylenen yeni bir parti kurulacağı iddiası.

Tecrübeli siyasetçiler yeni bir partinin ancak seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra netleşeceğini söylüyor. Son günlerde artan kulisler ise yeni bir partiden çok mevcut bir partiye geçişi öngörüyor. Deneyimli bir siyasetçinin iddiasına göre, yeni bir parti kurulmayacak ama kökleri Refah Partisi’ne uzanan Saadet Partisi bu yeni oluşumun adresi olabilir. Şu an Meclis’te 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi’ne AKP'i bir grup milletvekilinin geçebileceği, kongre ile de içine yeni oluşumu alan bir yönetim oluşturulabileceği konuşuluyor. Abdullah Gül’ün ise bu süreçte öncülük eden değil dışarıdan destekleyen bir pozisyonda olacağı ifade ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2019 19:39
Anahtar Kelimeler:
abdullah gül ahmet davutoğlu bombası
Yorumlar
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Memoli 4 saat önce

Kpsscafe geçtiğimiz haftalarda da buna benzer haberler yaptın. Ne tür güruha, cenaplara hizmet edersin bilmem ama yaptığınız bu propagandalar habercilik etiğiyle örtüşmüyor!

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Zorunami gitti baboş 3 saat önce

Zorunami gitti baboş

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Memoli 6 dakika önce

‘Zoruna mı gitti b...’ diye hitap eden müsvetteye ilk ve son kez sesleniyorum. Birincisi ben sitenin editörleri veya yazarlarıyla muhatabım. İkincisi önce sen insan ol, üslubunu takın sonra yorumunu yaparsın!

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