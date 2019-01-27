Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Bombası!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir grup AKP'li vekille birlikte Saadet Partisi'ne geçeceği öne sürüldü. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara siyaset kulislerinde 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına dair senaryolar konuşulmaya başlandı. Seçim sonuçlarının Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partiye etkileri olacak. Bunun yanı sıra bir süredir Ankara’da 31 Mart sonuçlarının yeni bir siyasi oluşumun da kapısını arayabileceği konuşuluyor. Bahsedilen oluşum, uzun zamandır gündemde olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da içinde yer alacağı söylenen yeni bir parti kurulacağı iddiası.

Tecrübeli siyasetçiler yeni bir partinin ancak seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra netleşeceğini söylüyor. Son günlerde artan kulisler ise yeni bir partiden çok mevcut bir partiye geçişi öngörüyor. Deneyimli bir siyasetçinin iddiasına göre, yeni bir parti kurulmayacak ama kökleri Refah Partisi’ne uzanan Saadet Partisi bu yeni oluşumun adresi olabilir. Şu an Meclis’te 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi’ne AKP'i bir grup milletvekilinin geçebileceği, kongre ile de içine yeni oluşumu alan bir yönetim oluşturulabileceği konuşuluyor. Abdullah Gül’ün ise bu süreçte öncülük eden değil dışarıdan destekleyen bir pozisyonda olacağı ifade ediliyor.

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