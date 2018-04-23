Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hakkında Binali Yıldırım'dan Flaş Açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Abdullah Gül açıklaması geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya karşı Başbakan Binali Yıldırım, sert şekildetepki göstererek “ Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

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