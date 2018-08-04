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Abdullah Gül'e FETÖ Şoku!..

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e FETÖ şoku! Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sıralarda doktorluk görevini yöneten Dr. Sedat Caner FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Abdullah Gül'e FETÖ Şoku!..

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e FETÖ şoku! Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sıralarda doktorluk görevini yöneten Dr. Sedat Caner FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:37
Abdullah Gül'e FETÖ Şoku!..

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e FETÖ şoku!  Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sıralarda doktorluk görevini yöneten  Dr. Sedat Caner FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Pazartesi günü eski Gazi Üniversitesi personeli olan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. O şüpheli isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün görevde olduğu dönemde şahsi doktorluk görevini yürüten Sedat Caner 'in de bulunduğu bilgisi ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Dr. Sedat Caner, savcılıkta yapılan sorgusundan sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarıldı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Caner'in "Fetö üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülFetöDoktor
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