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Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Flaş Gelişme

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Flaş Gelişme

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:32
Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Flaş Gelişme

Erken seçim kararının alınmasının ardından en sık anılan siim eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Özellikle Saadet Partisi enel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmaya başlamış, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile önemli görüşmeler yapılmıştı. Ancak önemli gelişmelerin çoğu bugün yaşandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün Abdullah Gül ile 2 saati aşkın bir görüşme yaptı ve bu görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapmadan gitmişti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Karamollaoğlu'nun 2 saatlik görüşmeye rağmen Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adaylığı için ikna edemediği belirtiliyor.

24 Haziran günü gerçekleşecek erken seçimler ile ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, HDP'nin kendi adayını açıklaması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 vekil geçişine rağmen aday olmaktan vazgeçmemesi ve son olarak CHP içindeki karşı çıkışlar nedeniyle CHP Grupbaşkanvekilinin "Gündemimizde Abdullah Gül yok" demesi üzerine, ortak aday olarak gösterilmemesini gerekçe göstererek, SP liderinin "Cumhurbaşkanı adaymız ol" önerisini uygun görmediği belirtiliyor.

Konu ile ilgili net açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. 

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