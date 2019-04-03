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AA çalışanı, 'Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor, bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz' dedi

Deutsche Welle (DW) Türkçe, kendilerine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Anadolu Ajansı (AA) çalışanının "Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz" dediğini aktardı.

AA çalışanı, 'Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor, bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz' dedi

Deutsche Welle (DW) Türkçe, kendilerine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Anadolu Ajansı (AA) çalışanının "Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz" dediğini aktardı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:02
AA çalışanı, 'Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor, bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz' dedi

DW Türkçe'de dün "Anadolu Ajansı'nda seçim verisi muamması" başlığıyla yayımlanan haberde "Anadolu Ajansı (AA) yerel seçimlerde veri akışını yaklaşık 13 saat kesmesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Konuya yönelik AA'dan 'Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve YSK'nın ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır' açıklaması yapılmıştı. Ancak bu açıklama, kurumun sandık sonuçlarını nereden aldığına yönelik soru işaretlerini gidermiyor" ifadesi yer aldı.

Gülsen Solaker imzalı haber şöyle devam etti:

"DW Türkçe'nin AA'daki eski ve mevcut çalışanlardan edindiği bilgiye göre, seçim sonuçlarını aktarmada şu anda tekel durumunda olan AA'nın verilerini nereden aldığı bizzat çalışanlar tarafından da tam olarak bilinmiyor.

Çalışanların büyük çoğunluğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni olmazken, bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

DW Türkçe'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı durumu şöyle özetliyor:

'Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.'"

Son Güncelleme: 03.04.2019 19:50
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