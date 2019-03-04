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81 Vilayete Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde konuştu. Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız" dedi.

81 Vilayete Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde konuştu. Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:05
81 Vilayete Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde konuştu. Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız" dedi.

umhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz, aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız.

Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren bir şey olmalı? Şahsıma karşı ve Cumhura karşı bir araya gelmiş bulunuyorlar. Aslında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.

Ne diyor kaleşlerimizle sizi bitiririz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar? Sizi, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerinize gömeceğiz. Hatta hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz.

Zonguldak demek kömür demek, madencilik demektir. Alın terinin en fazla hissedildiği kelimelerin manasını hak ettiği meslek demektir. Ülkemizin en önemli emek şehridir.

TANZİM SATIŞ AÇIKLAMASI

31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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