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81 İlde 4 Kadın Aday Kazandı!

31 Mart 2019 Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

81 İlde 4 Kadın Aday Kazandı!

31 Mart 2019 Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:55
81 İlde 4 Kadın Aday Kazandı!

31 Mart 2019 Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.
 

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir  Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

HDP'den ise 2 kadın belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.04.2019 07:57
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