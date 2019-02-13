70 Baraj Puanı Geri Geliyor!

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre istinaflardaki yargılamaları hızlandırmayı amaçlayan teklifle, hakim ve savcılı yazılı sınavından kaldırılan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı geri geliyor.

Böylece, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakim, savcı açığını kapatmak için kaldırılan not barajı geri gelecek ve eskisi gibi sınavdan en az 70 alan mülakata çağrılacak. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak. Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre 1 yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA