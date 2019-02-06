7 Büyükşehir'in Anket Sonuçları Açıklandı!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. Siyasi partiler hem özel anket şirketleri aracılığıyla hem de kendi bünyelerinde kurdukları ekiplerle anket çalışmaları yapıyor. Son olarak Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi merak ediliyordu, son anketi yayınlandı. Ankette, kritik büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının önde olduğu görülüyor. İşte, yerel seçim öncesi son anketin sonuçları...