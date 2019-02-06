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7 Büyükşehir'in Anket Sonuçları Açıklandı!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. Siyasi partiler hem özel anket şirketleri aracılığıyla hem de kendi bünyelerinde kurdukları ekiplerle anket çalışmaları yapıyor. Son olarak Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi merak ediliyordu, son anketi yayınlandı. Ankette, kritik büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının önde olduğu görülüyor. İşte, yerel seçim öncesi son anketin sonuçları...

7 Büyükşehir'in Anket Sonuçları Açıklandı!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. Siyasi partiler hem özel anket şirketleri aracılığıyla hem de kendi bünyelerinde kurdukları ekiplerle anket çalışmaları yapıyor. Son olarak Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi merak ediliyordu, son anketi yayınlandı. Ankette, kritik büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının önde olduğu görülüyor. İşte, yerel seçim öncesi son anketin sonuçları...

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
7 Büyükşehir'in Anket Sonuçları Açıklandı!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. Siyasi partiler hem özel anket şirketleri aracılığıyla hem de kendi bünyelerinde kurdukları ekiplerle anket çalışmaları yapıyor. Son olarak Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi merak ediliyordu, son anketi yayınlandı. Ankette, kritik büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının önde olduğu görülüyor. İşte, yerel seçim öncesi son anketin sonuçları...
 

İşte son anket sonuçları:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
büyükşehir in anket sonuçları açıklandı
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Vat_andaş 2 saat önce

Bu anet neye göre kıme göre yapılıyor ?

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Adanalı 2 saat önce

Adanayı mhp alır

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Rahat olun 26 dakika önce

Anlara garanti CHP Bursa garanti Çhp İstanbul kafa kafaya

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