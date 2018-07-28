66 milletvekili tutuklanabilir!

CHP'nin MİT Sırları davasında tutuklanarak cezaevine konulan vekili Enis Berberoğlu, 24 haziran seçimlerinden sonra yeniden milletvekili seçildi. Yeniden Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu davanın durdurulmasını, tutukluluk halinin sona erdirilmesini talep etti ancak Yargıtay Berberoğlu'nun talebini reddetti. Bu gelişme sonrasında benzer durumda olan diğer 66 vekil için tehlike çanları çalmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve eski Gazeteci Enis Berberoğlu, Haziran 2017'de mecliste kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılması kanunu nedeniyle yargılandığı mit tırları davasından tutuklanarak cezaevine konuldu. Dava ile ilgili yargılamalar sürerken Enis Berberoğlu 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili seçilerek meclise yneiden girdi. Yeniden dokunulmazlık kazanan Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Daire mahkemesine başvurarak yargılamanın ve Berberoğlu'nun tutukluluğunun durdurulmasını istedi. Ancak talep edilen durdurma ve sona erdirme talebi reddedildi. Avukatlar 17. Daire'ye başvurup karara itiraz etti. Yargıtay'ın kararı, dikkatleri yargılamaları süren vekillere çevirdi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın hazırladığı haberde yer alan verilere ve bilgilere göre, Enis Berberoğlu'nun durumu 50 CHP'li, 16 HDP'li olmak üzere toplamda 66 milletvekili için tehlike çanları olarak nitelendirilecek duruma dönüştü. Hukukçu milletvekillerine göre; bu dosyalarla ilgili başvurularda da Enis Berberoğlu ile ilgili Yargıtay kararı emsal alınırsa diğer milletvekilleri için de yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi bir tutuklamaya yol açabilir. Davalarda 1 yıldan fazla hapis cezası kesinleşirse de vekillikler düşebilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 39, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 48 dosya bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 66 milletvekilini ilgilendiren bu durum önceki gün TBMM Başkanlık Divanı'nda görüşmeye başlandı. HDP'li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök, anayasada yer alan ilgili hükümleri hatırlatarak Yargıtay'ın verdiği kararı eleştirdi. HDP'li Sancar, Yargıtay'ın kararının Meclis'in iradesine apaçık bir müdahale ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

CHP'li Levent Gök ise şöyle dedi: “Yargı, yasama organının üyesinin faaliyetini engellemiştir. Bu, başka üyelerin de faaliyetlerinin engelleneceği anlamına gelir. Meclis Başkanı bu durumda yasama organı üyelerine sahip çıkmak zorundadır.” Meclis Başkanı Binali Yıldırım, konuyu inceleyeceğini söyledi.

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