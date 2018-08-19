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6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ak Partili Refik Tartar, Çayırova Belediye'sine ait arazi hisselerinden 15 adet gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. 27 gayrimenkulu olduğu ortaya çıkan İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Refik Tartar’ın 6 bin 500 lira maaş almasına rağmen aylık 41 bin lira taksit ödeyerek gayrimenkullerin sahibi olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Refik Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” şeklinde konuştu...

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6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ak Partili Refik Tartar, Çayırova Belediye'sine ait arazi hisselerinden 15 adet gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. 27 gayrimenkulu olduğu ortaya çıkan İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Refik Tartar’ın 6 bin 500 lira maaş almasına rağmen aylık 41 bin lira taksit ödeyerek gayrimenkullerin sahibi olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Refik Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” şeklinde konuştu...

19 Ağustos 2018 Pazar 08:46
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ak Partili Refik Tartar, Çayırova Belediye'sine ait arazi hisselerinden 15 adet gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. 27 gayrimenkulu olduğu ortaya çıkan İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Refik Tartar’ın 6 bin 500 lira maaş almasına rağmen aylık 41 bin lira taksit ödeyerek gayrimenkullerin sahibi olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Refik Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” şeklinde konuştu.

Kocaeli'ye bağlı Çayırova İlçesi'nde belediye içerisindeki emlak skandalı eninde sonunda patlak verdi. Ak Parti'nin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın ilçede rantı yüksek bölgesi Şekerpınar'da, belediyeye ait arazi hisselerinden 15 adet gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. Başkan Yardımcı Refik Tartar, 6 bin 500 lira maaş almasına rağmen bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödüyor. Refik Tartar'ın, Bursa, Mersin ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 27 gayrimenkulü olduğu da tespit edidi. Emlak skandalı ortaya çıkınca Refik Tartar görevinden alındı. Refik Tartar şunları skandala ilişkin şunları söyledi;

“Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem, yasal olmayan hiç bir işim yok. Belediye yıpranmasın diye kendi isteğimle görevden ayrıldım.”

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da “Bu yolsuzluğa fırsat veren Ak Partili Belediye Başkanı Şevki Demirci de görevden alınmalı ya da istifa etmeli. Bütün bu kararların altında onun imzası var” şeklinde açıklama yaptı.

‘SATTIĞIMLA TAKSİT ÖDÜYORUM' AKP'li Başkan Yardımcısı Refik Tartar SÖZCÜ'ye, “Birini sattım diğerini aldım. Sattığımla taksitleri ödüyorum” dedi.


Mayıs ayındaki ortaya çıkan iddialar üzerine 4 müfettiş inceleme yapıp hazırladıkları dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu. İncelemede, Refik Tartar'ın  Çayırova'nın yanı sıra Bursa Yenişehir, Mersin Erdemli ile Gebze, Karamürsel ve Derince'de de ev ve arsa olarak çok sayıda gayrimenkulü olduğu ortaya çıktı. Belgeleri açıklayıp müfettişlere de teslim eden CHP İlçe Başkanı Selahattin Kaya şu bilgileri verdi: “Tüm iddialar tamamen resmi belgelere dayalı. 15 tanesi Şekerpınar dediğimiz 5'nci bölgede… Buradaki işlemler Refik Tartar'ın denetiminde yapıldı.” Ak Partilli Belediye Başkanı Şevki Demirci ise, “Müfettişler geldi. Bilgileri verdik. Yasadışı bir şey yok. Uygulama yapılan yerde arsa almasını doğru bulmadığım için Refik Tartar'ı görevden aldım. Ülke çapında aldığı yerleri de bizden önce almış. Mahkemeye bile gerek kalmadı” dedi.

Kaynaklar; Sozcu.com.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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bin lira maaşla gayrimenkul almış
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Yigit 2 saat önce

Daha neler vardır böyle

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Okur 2 saat önce

Aynı şeyleri papağan gibi okutuyorsunuz. Başlığa yazıyorsun girişe yazıyorsun gelişme ve sonuç bölümüde aynı ikibsatırlık yazıyı on defa okudum mk.

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Osman 2 saat önce

Böyle ibneler yüzünden adalet yok işte millet fakir haram zıkkım olsun sizin gibilere boğazınızdan çıkar insAllah

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Servet 1 saat önce

Usulsüzlüğe bak ya yiyen yiyene böyle insanlar olduğu sürece vay bu ülkenin haline

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okuyucu 1 saat önce

Rantınız batsın, particiliğiniz batsın, zihniyetiniz batsın! Orda bi katakulli eminim vardır, Allah sorsun onları sizden.. Doyun artık şu sıçtığımın parasına be şerefsiz rantçılar

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