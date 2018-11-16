"500 TL’yi Ver, Öğretmen Ol!"

Sahte diplomalı 45 öğretmenin görevine son verildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 öğretmenin görevine son verildiğini açıkladı.

NOTER ONAYLA SAHTE DİPLOMA 500 TL

Cumhuriyet Halk Patisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, sahte diploma haberleri basında yer aldığına dikkat çekerek, “Hatta bazı internet sitelerinde ‘noter onaylı üniversite diploması fiyatı 500 TL'dir, noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL'dir, diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Sadece özel sektörde geçerlidir...’ gibi bilgiler yer almaktadır” dedi.

SAHTE DİPLOMALAR NASIL HAZIRLANIYOR, NEDEN DENETLENMİYOR

Sahte diploma haberlerine son dönemde yenilerinin eklendiğini anlatan Gürer, bu diplomaların nasıl hazırlandığı, nasıl hiçbir denetim yapılmadığının da merak konusu olduğunu ifade etti.

500 TL’Yİ VER, ÖĞRETMEN OL

CHP Milletvekili Gürer, Öğretmenlik ve hatta doktorluk gibi hayati önem taşıyan meslekler başta olmak üzere pek çok meslek grubunda yaşanan sahte diploma skandallarının önüne geçilmesi için atılacak adımların, o meslek niteliğinin korunması için de son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gürer, konuyla ilgili olarak da şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Son 15 yılda kaç kişi hakkında sahte diploma soruşturması yapılmıştır? Kaç soruşturma nihayete erdirilmiştir? Ve bu soruşturmalardan çıkan sonuçlarda kaç kişiye ne kadar ceza verilmiştir? Sahte diploma ile çalıştığı anlaşılan kişilerin meslek grupları nelerdir? Meslek gruplarına göre dağılımları nelerdir?

Bugüne kadar sahte diploma ile çalıştığı tespit edilen en üst merci görevli, hangi kurumda ve hangi görevi yapmıştır? Sahte diploma kontrol usulleri nelerdir? Sahte diplomaların kim veya kimler tarafından temin edildiği hakkında yürütülen soruşturmalar hangi aşamadadır? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tespit edilen sahte diploma sayısı kaçtır? Anılan zamanlarda hangi kamu kurum ve kuruluşlarında diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle görevden atılan kişi sayısı kaçtır? Hangi görevlerde bulunmuşlardır?Diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle işine son verilen kişilere hangi yaptırımlar uygulanmıştır?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız kadrolarına atanan tüm personelin atanmasına ilişkin belgeler incelenmekte ve ilgili kurumlardan teyit edilmekte olup bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 (kırkbeş) öğretmenin görevine son verilmiştir” açıklamasında bulundu.

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