500 Bin Kişiye İş Müjdesi!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım muhalefetin sert tepkisi üzere geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmiş ve tüm enerjisini seçim çalışmalarına çevirmişti. Binali Yıldırım ekonominin altyapısını düzenleyerek, yaklaşık 500 bin kişiye istihdamın yolunu açacaklarını söyledi. Yıldırım, “İstanbul, 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak” ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, ekonomiyle ilgili projelerinin, yüz binlerce kişinin iş bulmasını ve hane gelirlerini artıracağını söyledi. Dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ekonomi gazetecileriyle buluşan Yıldırım, “Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul’un altyapısına dokundum. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak” dedi.

İstanbul’un 15 milyon 67 bin 724 nüfusu, 5 milyon 664 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve üretken şehri olduğunu belirten Binali Yıldırım. “Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor. Bu büyüklüğün sürdürülebilir olabilmesi için ise üretim şart. İstanbul 4.0 vizyon projelerimizde ekonomik değer yaratan projeler için ‘Üreten İstanbul’ ifadesini kullanıyoruz. Başbakanlığım sırasında Türkiye’yi yatırım yapılabilirlik sıralamasında 17 basamak yükselttik. Şimdi İstanbul’da belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkân tanımayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezleri yer alıyor” dedi. Binali Yıldırım İstanbul ve Türkiye ekonomisini hareketlendireceğini söylediği bazı projelerini şöyle açıkladı:

TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ: Bayrampaşa’da kurulacak olan bu merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Türkiye Teknoloji Üssü tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışabileceği bir alan haline gelecek. Dolaylı olarak 18 bin istihdam yaratacak. Yıllık 8.5 milyar lira katkıyla Türkiye’nin 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlayacak.

TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ: İstanbul 78 milyar dolar ihracat yapıyor. İhracatı yükseltmek için ürünlerin kilogram değerini artırmak gerekiyor. Bugüne kadar kilogram değeri 695 bin dolar olan biyoteknolojik ürün ihraç edildi. Bu vadide, ortalama ihracat değeri 10 bin dolar/kg olacak. 160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün ortaya çıkacak. Bu oluşum doğrudan 20 bin, dolaylı yoldan da 30 bin istihdam yaratırken, ekonomiye, yıllık olarak 27 milyar lira katkı sağlayacak.

PENDİK TEKNOLOJİ MERKEZİ:

Bu merkez, İBB mülkiyetindeki araziye kurulacak ve bölümler şirketlere kiraya verilecek. Tesislerin, girdi ve çıktılarına göre konumlandırılarak üretim maliyetlerinde ve lojistik giderlerinde verimliliği artırılacak. Merkezde, bir tesisin çıktısı diğer bir tesis veya tesislerin girdisi olacak. Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu sistem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin istihdam üretecek. Aynı zamanda ekonomiye yıllık 20 milyar lira katkı yapacak.

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