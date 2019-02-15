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500 bin inşaat işçisi işsiz

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan vahim olayı TBMM’de öğrenen CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz aldı.

500 bin inşaat işçisi işsiz

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan vahim olayı TBMM’de öğrenen CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 08:28
500 bin inşaat işçisi işsiz

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan vahim olayı TBMM’de öğrenen CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz aldı.

İş cinayetleri meclis gündeminde

“500 bin inşaat işçisi işsiz”

“İnşaat işçileri çözüm arıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de yaşanan iş cinayetlerinin sona erdirilmesi için yetkilileri görev davet etti.

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurul salonunda öğrenen Dr. Şevkin, gündem dışı söz aldı.

Dr. Şevkin, “Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 5 işçinin de yaralandığı bilgisini aldık. Ölen işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar dilerim” diyen Dr. Şevkin, yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekti.

Türkiye genelinde 500 bin inşaat işçisinin işsiz durumda olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, “İnşaat İşçiler ya işsiz kalıyor ya da yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerine kurban ediyor” diye konuştu.

Türkiye’de en çok iş cinayetinin inşaat işçileri arasında yaşandığına vurgu yapan Dr. Şevkin,  “Açlıktan ölmek ile iş cinayetlerine kurban gitmek arasında sıkışan inşaat işçilerimizin sorunları çözülmelidir. Başta kamu binaları olmak üzere tüm inşaatlarda yaşanan iş cinayetlerinin artık son bulması için yetkilileri görev davet ediyorum” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
bin inşaat işçisi işsiz
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SERKAN 1 saat önce

TEMELDEN YENİ İNŞAAT İŞİ DURDU O ZAMAN NE OLDU SIVACISU KALIPÇISI KALEBODURCUSU İNCE İŞÇİLİĞİ YAPANLAR İŞSİZ KALDI BENCE BU SAYI DAHA DA FAZLA

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