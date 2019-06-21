“5 milyon öğrenci kredi borçlusu, 280 bin öğrenci takipte”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 yılı itibarıyla Bakanlıklarınca 403.012 öğrenciye burs, 1.259.193 öğrenciye ise öğrenim kredisi verildiğini ifade etti. Kasapoğlu, “Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödemeyen 279.797 borçlu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiştir” dedi.

GÜRER'İN SORULARI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesinde, “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda kaç üniversite öğrencisi KYK'dan burs ve kredi almaktadır? 2018 yılı sonu itibariyle tüm zamanlarda öğrenim kredisi alan kişilerin tüm borçlarının toplamı ne kadardır? 2017 ve 2018 yıllarında öğrencilerin kaçı aldıkları bursları, ödemede sıkıntı yaşadıkları için erteleme yönünde talepte bulunmuştur? Mezun olduktan 2 yıl sonra başlayan öğrenim kredilerini ödemediği ve kimi zamanlar aksattığı belirlenen kişi sayısı kaçtır? 2018 yılında burslarını tek seferde ödeyerek kapatan öğrenci var mıdır, varsa sayıları kaçtır? Son 5 yılda kaç yabancı öğrenciye burs verilmiştir? Miktarı ne kadardır? Öğrencilere devletçe sağlanan burs ve kredilerin verilmesini belirleyen kriterler nelerdir? Öğrenim kredilerinin geri ödemesinde işsiz kişilere yönelik olarak iş bulup maaş alacakları zamana kadar dondurulması yönünde çalışma yapılması düşünülmekte midir? Borçlarını ödeyemeyen kişilere yönelik icra takibi başlatılmakta mıdır?” şeklindeki sorulara yer verdi.

BAKAN: “5 MİLYON ÖĞRENCİDEN 280 BİNE YAKINI TAKİPTE”

Gençlik ve Spor Bakanlığından 2018 yılı itibarıyla 403.012 öğrencinin burs, 1.259.193 öğrencinin ise öğrenim kredisi aldığını söyleyen Kasapoğlu, “Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödemeyen 279.797 borçlu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiştir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir. Bu uygulamadan yararlananların borçlarına endeks uygulanmamaktadır. Ayrıca, 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla, 2014 yılında 6552 sayılı Kanunla, 2016 yılında 6736 sayılı Kanunla, 2017 yılında 7020 sayılı Kanunla ve 2018 yılında 7143 sayılı Kanunla kredi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanmıştır” dedi.

“BURS ALAN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖDENEN MİKTAR DEVLET SIRRI”

Bakanlığın Burs Yönetmeliği ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümleri gereğince yabancı uyruklu öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmakta olduğunun da bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, sayıları ve ödenen miktar konusunda bir açıklama yapmadı.

BAKANLIK TAKİPTE

Burs ve öğrenim kredisi başvurularının e-devlet üzerinden alınmakta olduğunu, müracaat eden tüm öğrenciler ile ailelerinin bilgilerinin 11 farklı kamu kurumundan elektronik ortamda alınan bilgiler ile teyit edilmekte olduğunu ve ayrıca başarı durumları, gelir durumları ve sosyal durumlarının mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, başvuran tüm öğrencilere de öğrenim kredisi tahsisi yapıldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bu çerçevede burs başvuruları; % 45 i Öğrenci ve ailesinin gelir durumu, % 35 i Öğrencinin başarı durumu, % 20 si Öğrencinin sosyal durumu, (okuyan kardeş sayısı, anne/baba vefat edenler vb.) dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrıca şehit çocukları/kardeşleri, gazi/gazi çocukları, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde barınarak tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Amatör Milli Sporcu öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenen sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında, ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere burs, mevzuata uygun olan diğer öğrencilere de kredi verilmekte olduğunun bilgisini verdi.

GÜRER: “KANUN TEKLİFİM MECLİSTE”

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ertelenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, “İş bulamayan üniversite öğrencisinin eğitim döneminde aldığı borçlanmanın ödeme tarihi geliyor. Üniversite bitirmiş ama işsiz öğrencinin borcunu ailesi ödemek zorunda kalıyor. Ciddi mağduriyetler var. Vermiş olduğumuz bu Kanun Teklifi Türkiye'de, üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerimizin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesini sağlayacaktır” dedi.

10 yılda 5 milyon öğrencinin borçlanmasına ve 280 bininin yasal takip noktasına gelmiş durumda olmasına tepki gösteren Gürer, “Sosyal devlet anlayışına yakışmayan bir durum. Yabancı öğrencilere tanınan ayrıcalğın kendi öğrencilerimize tanınmaması ne acı” dedi.

“HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençlerimizin artık hayata borçla başladığını ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, “2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26,1'e yükselmiş ve Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz, 2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4'e yükselmiş. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre büyük değişim gösteriyor. İş arayan kadar umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler var. Bu arada KYK’ya borç ödeme zamanı gelince ailelerin sorunları da artıyor” dedi.

GÜRER’DEN İKTİDARA ÇAĞRI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iki gün önce açıkladığı Mart 2019 dönemi işgücü istatistiklerinden arındırılmış verilerle aylık seyre bakıldığında işsiz sayısındaki artışın bir milyon 309 bin olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl Mart ayında 3 milyon 178 bin olan işsiz sayısı bu yılın Mart ayında 4 milyon 487 bine yükselmiş. İşsiz sayısındaki artış yüzde 41.2 olarak hesaplanmış. On bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişiye ulaşmış. Yani Türkiye'deki her dört işsizden biri üniversite mezunu. Bir de bu işsizlerimize KYK borcu yüklemeyelim” dedi.

TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi ile Türkiye'de üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesinin amaçlandığını ifade eden Gürer, hükumete bu konuda acil harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Okulunu bitiren çok sayıda mezun, bizleri arayıp bu bağlamda çözüm üretilmesini istemektedir. KYK borçları için, iş bulmadan ödeme olmamasını talep etmektedir. Bu kanun bu sorunu çözecektir” dedi..

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