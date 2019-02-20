"4/B Sözleşmeli Personellere Kadro Verilmelidir"

cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 300 bini aşkın sözleşmeli personele kadro verilmesi gerektiğini belirtti.

Müzeyyen Şevkin'in konuşması şöyle;

Bu yüce Meclis çatısı altında defalarca söz alıyor, ülkemizin ve halkımızın sorunlarına değinerek çözüm istiyoruz. Bu anlamda, sayıları 300 bini bulan ve kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B'li olarak istihdam edilen sözleşmeli çalışanlara verilen sözlerin yerine getirilmesi için ısrarımızı sürdürüyoruz. Yüz binlerce sözleşmeli personel kadroya geçmek için hâlâ beklemektedir. Bu konuda sürekli söz veriliyor ama ne hikmetse bir türlü daimî kadro verilmiyor.

Sayın iktidar mensuplarına sesleniyorum: Zaman kaybetmeden 4/B'li sözleşmeli personel bir an önce iş güvencesine kavuşmalı, 2011 seçimlerinde 234 bin 4/B'liye kadro verilmişken o tarihten bu yana işe alınan sözleşmeli personele neden kadro verilmiyor? 4/B'li personelin eş durumundan tayin konusunda mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Bu kanayan yara ve yaşanan acılar ne zaman bitecektir?