460 Bin Yoklama Kaçağı İçin Bedelli Askerlik Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) UŞAK Milletvekili Özkan Yalım Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Yeni askerlik sisteminden 460 bin yoklama kaçağı gencin kurasız bir şekilde yararlanabilmesi için çağrıda bulundu. İşte detaylar...

CHP'li Özkan YALIM'ın TBMM Genel Kurul konuşması şöyle;

Millî Savunma Bakanına seslenmek istiyorum. Ülkemizde şu anda 460 bin gencimiz ya bakaya veya yoklama kaçağında. Yeni çıkacak olan askerlik kanununda, bu hafta görüşecek olduğumuz askerlik kanununda bu 460 bin gencimizin de bedelliden yararlanması adına gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyorum çünkü kanunun komisyonda görüşüldüğü kadarıyla burada sadece kurayla belirli bir bölümünün bedelliden yararlanabileceğine değinilmekte ve de yazılmaktadır. Onun için, buradaki 460 bin gencimizin de bedelliden yararlanmasıyla ilgili kanunda gerekli değişikliğin yapılmasını talep ediyorum.

Bugün Meclis’te söz alarak; Yeni çıkıcak olan Askerlik Kanunu‘na ilişkin yoklama kaçağı ya da bakaya olan 460 bin gencimizin Bedelli Askerlik’ten yararlanması adına Milli Savunma Bakanlığı’na seslendim.#MilliSavunmaBakanlığı #Askerlik#BedelliAskerlik #TBMM pic.twitter.com/UsLlLHR4CF — Özkan Yalım (@ozkan_yalim) May 27, 2019

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